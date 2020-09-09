Россия и Франция проведут консультации по Ливии в Москве 11 сентября. Об этом сообщил замглавы российского МИД Михаил Богданов.

«Мы ждём (российско-французские консультации. — RT) 11-го (сентября. — RT), послезавтра, в Москве. Договорились по Ливии поговорить — вся проблематика ливийского урегулирования на базе решений Берлинской конференции 19 января и резолюции (СБ ООН. — RT) 2510», — сказал он журналистам. Слова замминистра приводит РИА Новости.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал данные СМИ об использовании САР как плацдарма в Ливию.

По его словам, такие сообщения не подтверждены какими-либо фактами.