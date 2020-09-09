Россия и Франция проведут консультации по Ливии в Москве 11 сентября

Короткая ссылка
Россия и Франция проведут консультации по Ливии в Москве 11 сентября. Об этом сообщил замглавы российского МИД Михаил Богданов.
Россия и Франция проведут консультации по Ливии в Москве 11 сентября
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Мы ждём (российско-французские консультации. — RT) 11-го (сентября. — RT), послезавтра, в Москве. Договорились по Ливии поговорить — вся проблематика ливийского урегулирования на базе решений Берлинской конференции 19 января и резолюции (СБ ООН. — RT) 2510», — сказал он журналистам. Слова замминистра приводит РИА Новости.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал данные СМИ об использовании САР как плацдарма в Ливию.

По его словам, такие сообщения не подтверждены какими-либо фактами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить