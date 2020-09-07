Лавров опроверг данные СМИ об использовании САР как плацдарма в Ливию

Заявления западных СМИ об использовании Россией Сирии в качестве плацдарма для якобы переброски военных в Ливию не подтверждены какими-либо фактами, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции по итогам визита в Дамаск Лаврову задали вопрос относительно достоверности данных западных СМИ о том, что Россия якобы использует авиабазу Хмеймим в САР для переброски наёмников и оружия в Ливию.

«И по Ливии, и по другим странам — от Африки до Европы, до Соединённых Штатов — постоянно выдвигаются какие-то обвинения в адрес России... Никогда каких-либо фактов нам предъявлено не было», — ответил он.

Глава МИД России также отметил, что подобные заявления сразу попадают в СМИ без задействования двусторонних механизмов урегулирования подобных вопросов.

«И то, что любые заявления на сей счёт сразу же попадают в медийное пространство, без задействования механизмов, которые существуют и в двустороннем, и в многостороннем плане для прояснения любых озабоченностей на ту или иную тему, наводит на мысль о том, какими целями руководствуются авторы подобного рода заявлений», — подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что Россия поддержала введение оружейного эмбарго в отношении Ливии в отличие от некоторых других стран.

Лавров также призвал не забывать о генезисе конфликта в Ливии, вызванного «преступной агрессивной акцией НАТО».

В конце мая Ливийская национальная армия назвала странными сообщения американского командования Вооружённых сил в Африке о том, что Россия якобы перебросила в Ливию авиацию.