В ЛНА прокомментировали сообщения о «российских самолётах» в Ливии

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Ливийская национальная армия прокомментировала сообщения американского командования Вооружённых сил в Африке о том, что Россия якобы перебросила в Ливию авиацию.
В ЛНА прокомментировали сообщения о «российских самолётах» в Ливии
  • © Андрей Стенин
  • РИА Новости

«Мы находим странными подобные заявления, в которых упоминается о повышении боеготовности армии, о том, что у нас российские самолёты различных видов», — сказал официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари в беседе с Al Arabiya.

По его словам, ЛНА также считает странным, «что в этих сообщениях не говорится о вмешательстве и экспансии Турции» в Ливию и «переброске десятков тысяч наёмников из Турции», пишет РИА Новости.

Ранее Правительство национального согласия Ливии отказалось от предложенного ЛНА временного перемирия на период месяца Рамадан.

По словам представителя МИД ПНС Мухаммеда аль-Каблауи, это является попыткой ЛНА выиграть время.

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