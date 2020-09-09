В Китае за сутки выявили 10 новых носителей коронавирусной инфекции

В Китае за сутки выявили двоих активных и восьмерых бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Новые завозные случаи зафиксированы в Шанхае и Сычуани.

В настоящее время в Китае подтверждено 165 случаев коронавируса, в том числе два тяжёлых.

Ещё 6606 человек остаются под медицинским наблюдением.

Всего за время пандемии в КНР выявили 85 146 случаев COVID-19, 4634 пациента скончались.

Ранее сообщалось, что специалисты НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева планируют испытать китайскую вакцину от коронавируса в середине сентября.