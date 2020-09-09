В Китае за сутки выявили 10 новых носителей коронавирусной инфекции
- Reuters
Новые завозные случаи зафиксированы в Шанхае и Сычуани.
В настоящее время в Китае подтверждено 165 случаев коронавируса, в том числе два тяжёлых.
Ещё 6606 человек остаются под медицинским наблюдением.
Всего за время пандемии в КНР выявили 85 146 случаев COVID-19, 4634 пациента скончались.
Ранее сообщалось, что специалисты НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева планируют испытать китайскую вакцину от коронавируса в середине сентября.