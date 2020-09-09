Мадуро объявил о скором получении вакцины от коронавируса «Спутник V»

Венесуэла в сентябре получит для клинических испытаний российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро.

«В сентябре прибудет первая вакцина, из России, для клинических испытаний», — цитирует его РИА Новости.

Мадуро также заявил, что планирует обсудить с руководством Национальной избирательной комиссии возможность вакцинации всех кандидатов на предстоящих в декабре выборах в Национальную ассамблею.

В августе Россия поставила Венесуэле более 43 тыс. тестов на коронавирус.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.