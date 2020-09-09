Мадуро объявил о скором получении вакцины от коронавируса «Спутник V»
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«В сентябре прибудет первая вакцина, из России, для клинических испытаний», — цитирует его РИА Новости.
Мадуро также заявил, что планирует обсудить с руководством Национальной избирательной комиссии возможность вакцинации всех кандидатов на предстоящих в декабре выборах в Национальную ассамблею.
В августе Россия поставила Венесуэле более 43 тыс. тестов на коронавирус.
Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.