Япония закупит вакцины от коронавируса на сумму $6,3 млрд

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Правительство Японии во вторник, 8 сентября, приняло решение о выделении 671,4 млрд иен ($6,3 млрд) на закупку вакцин от COVID-19. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Япония закупит вакцины от коронавируса на сумму $6,3 млрд
  • Reuters

«Эти средства в размере 671,4 млрд иен предусмотрены в первую очередь для закупок вакцины от коронавируса. Мы уже заключили соответствующие предварительные контракты с компаниями из США и Великобритании», — цитирует ТАСС политического деятеля.

Сумма на закупку препаратов будет выделена из дополнительного бюджета, который правительство утвердило для поддержки экономики и борьбы с коронавирусом.

Также отмечается, что Япония уже подписала контракты с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской Pfizer на поставку по 120 млн доз их экспериментальных вакцин. 

Ранее в Минздраве России заявили, что первая партия вакцины «Спутник V» выпущена в гражданский оборот.

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