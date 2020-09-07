Число случаев коронавируса в Африке почти достигло 1,3 млн

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Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе почти достигло 1,3 млн.
Число случаев коронавируса в Африке почти достигло 1,3 млн
  • © REUTERS/Baz Ratner

Об этом сообщается в Twitter организации.

Отмечается, что всего в регионе было выявлено 1 299 843 случая коронавируса.

При этом указывается, что умерли от коронавируса в регионе более 31 тыс. человек, а свыше 1 млн выздоровели.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность.

В июле ФАН также передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.

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