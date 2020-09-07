Число случаев коронавируса в Африке почти достигло 1,3 млн

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе почти достигло 1,3 млн.

Об этом сообщается в Twitter организации.

Отмечается, что всего в регионе было выявлено 1 299 843 случая коронавируса.

Over 1.2 million confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 1 million recoveries & 31,000 deaths cumulatively.



View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/sRQeEeovGy — WHO African Region (@WHOAFRO) September 7, 2020

При этом указывается, что умерли от коронавируса в регионе более 31 тыс. человек, а свыше 1 млн выздоровели.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность.

В июле ФАН также передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.