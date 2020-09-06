Вучич проинформировал Лаврова об итогах встречи в Вашингтоне

Короткая ссылка
Президент Сербии Александр Вучич по телефону проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова об итогах встречи в Вашингтоне, в которой также принимала участие косовская сторона.
Вучич проинформировал Лаврова об итогах встречи в Вашингтоне
  • Reuters

«Вучич проинформировал об итогах встречи в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе», — заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Стороны также выразили нацеленность на «всемерное развитие отношений стратегического партнёрства и политического диалога».

«В контексте сверки часов по проблеме Косова подчёркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции СБ ООН 1244», — добавили там.

4 сентября в Белом доме заявили, что Сербия и непризнанное государство Косово в ходе переговоров в Вашингтоне достигли договорённости о нормализации отношений в сфере экономики.

Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, в переговорах был достигнут «реальный прогресс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить