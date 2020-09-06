Вучич проинформировал Лаврова об итогах встречи в Вашингтоне

Президент Сербии Александр Вучич по телефону проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова об итогах встречи в Вашингтоне, в которой также принимала участие косовская сторона.

«Вучич проинформировал об итогах встречи в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе», — заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Стороны также выразили нацеленность на «всемерное развитие отношений стратегического партнёрства и политического диалога».

«В контексте сверки часов по проблеме Косова подчёркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции СБ ООН 1244», — добавили там.

4 сентября в Белом доме заявили, что Сербия и непризнанное государство Косово в ходе переговоров в Вашингтоне достигли договорённости о нормализации отношений в сфере экономики.

Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, в переговорах был достигнут «реальный прогресс».