Турецкие СМИ сообщили об переброске бронетехники к границе с Грецией
- Reuters
Уточняется, что техника может быть переброшена в Эдирне по железной дороге.
При этом агентство Anadolu утверждает, что сообщения об «отправке танков к греческой границе» не соответствуют действительности, а действия Вооружённых сил Турции были запланированы ранее командованием Второй армии в Малатье.
Ранее в Анкаре заявили, что Турция готова приступить к переговорам с Грецией по разрешению разногласий без предварительных условий, а также поддерживает идею НАТО о начале переговоров по снижению напряжённости в Восточном Средиземноморье.