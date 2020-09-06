Турецкие СМИ сообщили об переброске бронетехники к границе с Грецией

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Турецкие СМИ сообщили о переброске турецкой бронетехники из юго-восточной провинции Хатай в приграничную с Грецией северо-западную провинцию Эдирне. Как отмечает Sabah, две автоколонны с примерно 40 танками покинули район на границе с Сирией.
Турецкие СМИ сообщили об переброске бронетехники к границе с Грецией
  • Reuters

Уточняется, что техника может быть переброшена в Эдирне по железной дороге.

При этом агентство Anadolu утверждает, что сообщения об «отправке танков к греческой границе» не соответствуют действительности, а действия Вооружённых сил Турции были запланированы ранее командованием Второй армии в Малатье.

Ранее в Анкаре заявили, что Турция готова приступить к переговорам с Грецией по разрешению разногласий без предварительных условий, а также поддерживает идею НАТО о начале переговоров по снижению напряжённости в Восточном Средиземноморье.

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