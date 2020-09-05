Самолёт МЧС России доставил гуманитарную помощь в ЦАР

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Самолёт МЧС России с грузом гуманитарной помощи приземлился в аэропорту столицы Центральноафриканской Республики (ЦАР) городе Банги.
Самолёт МЧС России доставил гуманитарную помощь в ЦАР
  • © МЧС России

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в ЦАР.

«Встречать российский самолёт в аэропорт прибыл президент страны Фостен-Арканж Туадера», — сообщили в дипмиссии.

Глава государства принял участие в церемонии передачи медицинской помощи от России правительству и народу Центральноафриканской Республики. 

Ранее глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заявил, что Россия оказывает ощутимую и надёжную поддержку ВПП.

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