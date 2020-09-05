Самолёт МЧС России доставил гуманитарную помощь в ЦАР
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в ЦАР.
«Встречать российский самолёт в аэропорт прибыл президент страны Фостен-Арканж Туадера», — сообщили в дипмиссии.
Глава государства принял участие в церемонии передачи медицинской помощи от России правительству и народу Центральноафриканской Республики.
Ранее глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заявил, что Россия оказывает ощутимую и надёжную поддержку ВПП.