Во Всемирной продовольственной программе оценили помощь России

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Россия оказывает ощутимую и надёжную поддержку Всемирной продовольственной программе (ВПП), заявил глава ВПП Дэвид Бисли. По его словам, сотрудничество программы с российской стороной стратегически важно.
Во Всемирной продовольственной программе оценили помощь России
  • Reuters

«Наше сотрудничество ведётся на разных континентах, включая страны Центральной Азии, Латинской Америки и Африки, многие из которых оказались серьёзно затронуты последствиями пандемии коронавируса. Финансирование со стороны России постоянно растёт, особенно наших программ по укреплению продовольственных систем, а также проектов по обеспечению питанием школ», — сказал Бисли в интервью ТАСС.

Он напомнил, что Россия поставила грузовики «КамАЗ», которые используются для выполнения гуманитарных миссий ВПП.

«ВПП искренне ценит доверие, которое Россия проявляет к нашей работе», — подчеркнул глава ВПП.

Бисли отметил, что США также проявляют щедрость в поддержке глобальных усилий по борьбе с голодом.

Например, в 2019 году от США в бюджет ВПП поступило более $3 млрд, сказал он.

В июне Генсек ООН Антониу Гутерреш в аналитической записке допустил возможность глобальной продовольственной катастрофы.

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