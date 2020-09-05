МИД России сообщил о консультациях государств — участников СНГ
- © Aleksey Ivanov/TV Zvezda
- globallookpress.com
Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие руководители профильных подразделений министерств иностранных дел и представители посольств государств-участников, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ.
В ходе консультаций основное внимание уделили вопросам координации позиций в Генассамблее, взаимной поддержки кандидатур на выборах в органы ООН, реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны России провело презентацию российской вакцины от коронавируса для глав оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС, а также Республики Сербия.