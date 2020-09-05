МИД России сообщил о консультациях государств — участников СНГ

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В российском МИД сообщили, что 4 сентября в формате видеоконференции состоялись межмидовские консультации государств — участников СНГ по вопросам повестки дня предстоящей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
МИД России сообщил о консультациях государств — участников СНГ
  • © Aleksey Ivanov/TV Zvezda
  • globallookpress.com

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие руководители профильных подразделений министерств иностранных дел и представители посольств государств-участников, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ.

В ходе консультаций основное внимание уделили вопросам координации позиций в Генассамблее, взаимной поддержки кандидатур на выборах в органы ООН, реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России провело презентацию российской вакцины от коронавируса для глав оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС, а также Республики Сербия. 

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