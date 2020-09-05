Правящая в Черногории партия признала поражение на выборах

Демократическая партия социалистов (ДПС), правящая в Черногории, признала поражение на прошедших парламентских выборах.

«Дана оценка, что ДПС и далее остаётся убедительно сильнейшей политической партией Черногории. Между тем, исходя из обстоятельств, по которым не можем сформировать парламентское большинство, а тем самым и новое правительство с нынешними коалиционными партнёрами, результат выборов представляет собой неуспех (поражение)», — приводит РИА Новости партийное заявление.

31 августа президент Черногории Мило Джуканович заявил, что признает победителя выборов после подведения окончательных результатов.

Он отметил, что его партия «достигла исторических успехов для Черногории, включая обретение независимости».

Лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич объявил о «падении режима» в Черногории по итогам парламентских выборов.

По информации наблюдателей, явка составила рекордные 75,9%.