Вучич пригласил Трампа совершить визит в Сербию
- © REUTERS/Gonzalo Fuentes
Вучич заявил, что Белград и Приштина не решили всех своих проблем и между ними есть ещё много разногласий, но заключение соглашения является огромным шагом вперёд.
Он выразил глубокую признательность Трампу и его команде за посреднические услуги при подготовке соглашения.
«Для нас очень важно, что у нас будет объединяющая экономическая зона на всех Западных Балканах. Это даст нам настоящие экономические результаты на благо всех наших людей», — цитирует ТАСС Вучича.
Сербский лидер также напомнил, что последним американским президентом, посещавшим Белград, был Джимми Картер.
«Приезжайте в Сербию, и вам будет оказан самый гостеприимный приём», — сказал Вучич.
Трамп ответил, что из-за избирательной кампании в США в ближайшие месяцы не сможет приехать. При этом он добавил, что с нетерпением ждёт возможности посетить Сербию и Косово «в не столь отдалённом будущем».
Ранее Вучич заявил о подписании с США двустороннего соглашения по непризнанному государству Косово.
В Белом доме, в свою очередь, заявили, что Сербия и непризнанное государство Косово в ходе переговоров в Вашингтоне достигли договорённости о нормализации отношений в сфере экономики.