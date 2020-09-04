Вучич пригласил Трампа совершить визит в Сербию

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Сербский президент Александр Вучич поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за посредничество в заключении соглашения о нормализации экономических отношений Белграда с непризнанным государством Косово и пригласил его совершить визит в Сербию.
Вучич пригласил Трампа совершить визит в Сербию
  • © REUTERS/Gonzalo Fuentes

Вучич заявил, что Белград и Приштина не решили всех своих проблем и между ними есть ещё много разногласий, но заключение соглашения является огромным шагом вперёд.

Он выразил глубокую признательность Трампу и его команде за посреднические услуги при подготовке соглашения.

«Для нас очень важно, что у нас будет объединяющая экономическая зона на всех Западных Балканах. Это даст нам настоящие экономические результаты на благо всех наших людей», — цитирует ТАСС Вучича.

Сербский лидер также напомнил, что последним американским президентом, посещавшим Белград, был Джимми Картер. 

«Приезжайте в Сербию, и вам будет оказан самый гостеприимный приём», — сказал Вучич.

Трамп ответил, что из-за избирательной кампании в США в ближайшие месяцы не сможет приехать. При этом он добавил, что с нетерпением ждёт возможности посетить Сербию и Косово «в не столь отдалённом будущем».

Ранее Вучич заявил о подписании с США двустороннего соглашения по непризнанному государству Косово.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что Сербия и непризнанное государство Косово в ходе переговоров в Вашингтоне достигли договорённости о нормализации отношений в сфере экономики.

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