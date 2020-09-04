Найден второй член экипажа затонувшего у берегов Японии судна

Береговая охрана Японии обнаружила второго выжившего члена экипажа сухогруза Gulf Livestock One, который потерпел крушение 3 сентября.

Филиппинский матрос, одетый в спасательный жилет, дрейфовал на плоту в Восточно-Китайском море, где его и обнаружили спасатели.

Об этом сообщает Associated Press.

Ранее в пятницу, 4 сентября, спасатели береговой охраны обнаружили в воде в бессознательном состоянии ещё одного члена экипажа сухогруза. Мужчину, личность которого не установлена, доставили в больницу, где позднее он был объявлен мёртвым. Пропавшим считается ещё 41 человек.

2 сентября стало известно об обнаружении выжившего члена экипажа затонувшего судна.