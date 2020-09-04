В Канаде назначили нового главу национального космического агентства

Правительство Канады сообщило, что Канадское космическое агентство возглавит Лиза Кэмпбелл.

Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Отмечается, что на данный пост она перешла с должности заместителя министра по делам ветеранов Канады. До этого она также занималась закупками в Минобороны страны.

«Лиза Кэмпбелл неустанно работала во имя Канады на протяжении всей своей карьеры, и её опыт и способности помогут агентству двигаться вперёд в своих будущих исследованиях. В космическом секторе пригодится её опыт в закупках на нужды оборонной сферы», — приводит пресс-служба заявление министра инноваций, науки и промышленности Навдипа Бейнса.

В феврале 2019 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Канада присоединилась к проекту Lunar Orbital Platform-Gateway (LOP-G) по созданию лунной орбитальной станции.