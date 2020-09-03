В Индии за сутки зафиксировано более 83 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Минздрава.
Данный суточный прирост стал рекордным с начала пандемии.
Всего в Индии зарегистрировано 3 853 406 случаев COVID-19 и 67 376 летальных исходов от последствий заболевания.
За сутки в Индии скончались 1043 пациента с коронавирусом.
Ранее Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 млн доз в год российской вакцины против коронавируса «Спутник V».