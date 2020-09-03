В Индии за сутки зафиксировано более 83 тысяч случаев коронавируса

В Индии за сутки выявили 83 883 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране превысило 3,85 млн.

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Минздрава.

Данный суточный прирост стал рекордным с начала пандемии.

Всего в Индии зарегистрировано 3 853 406 случаев COVID-19 и 67 376 летальных исходов от последствий заболевания.

За сутки в Индии скончались 1043 пациента с коронавирусом.

Ранее Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 млн доз в год российской вакцины против коронавируса «Спутник V».