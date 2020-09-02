В ООН прокомментировали санкции США против сотрудников МУС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал решение властей США ввести санкции в отношении двух сотрудников Международного уголовного суда (МУС).

«Генеральный секретарь с обеспокоенностью отметил сегодняшнее заявление госсекретаря США, который объявил о том, что прокурор МУС и руководитель отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества подпадут под действие ограничений, в частности, заморозки собственности», — цитирует официального представителя генсека Стефана Дюжаррика РИА Новости.

Вместе с этим он подчеркнул важность исполнения американской стороной своих обязательств страны пребывания штаб-квартиры ООН, то есть обеспечения в неё доступа всех сотрудников МУС.

Ранее Министерство финансов США заявило о введении санкций против двух сотрудников МУС.