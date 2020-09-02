В Париже начались слушания по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo
- Reuters
Судебный процесс проходит в условиях повышенных мер безопасности — полиция тщательно проверяет всех, кто входит в главный зал суда.
Об этом сообщает Associated Press.
Подсудимые обвиняются в покупке оружия, автомобилей и оказании помощи в логистике.
Отмечается, что три человека, в том числе единственная обвиняемая женщина, предстанут перед судом заочно.
В январе 2015 года во Франции было совершено нападение на редакцию еженедельника Charlie Hebdo. В результате погибли 12 человек. Вскоре после этого террористы напали на кошерный магазин в Париже, погибли четыре человека.