В Париже начались слушания по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo

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В Париже в среду, 2 сентября, начались слушания по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo и кошерный супермаркет в 2015 году, перед судом предстанут 14 человек — 13 мужчин и одна женщина.
В Париже начались слушания по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo
  • Reuters

Судебный процесс проходит в условиях повышенных мер безопасности — полиция тщательно проверяет всех, кто входит в главный зал суда. 

Об этом сообщает Associated Press.

Подсудимые обвиняются в покупке оружия, автомобилей и оказании помощи в логистике.

Отмечается, что три человека, в том числе единственная обвиняемая женщина, предстанут перед судом заочно.

В январе 2015 года во Франции было совершено нападение на редакцию еженедельника Charlie Hebdo. В результате погибли 12 человек. Вскоре после этого террористы напали на кошерный магазин в Париже, погибли четыре человека.

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