Во Франции заявили о высоком уровне угрозы терроризма в стране

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Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в эфире радиостанции France Inter заявил, что уровень террористической угрозы в стране продолжает оставаться высоким.
Во Франции заявили о высоком уровне угрозы терроризма в стране
  • Reuters

«Сегодня угроза терроризма остаётся во Франции на высоком, крайне высоком уровне», — цитирует Кастанера ТАСС.

По его словам, с 2013 года во Франции были предотвращены 59 терактов, с начала 2019 года — 3. 

Он отметил, что задержания «в рамках расследования дел, связанных с радикализацией», происходят практически каждый день.

Ранее премьер Франции Эдуар Филипп сообщил, что в стране будет проведена тщательная проверка сотрудников правоохранительных органов после того, как сотрудник префектуры полиции в Париже убил четверых коллег.

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