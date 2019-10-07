Во Франции заявили о высоком уровне угрозы терроризма в стране

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в эфире радиостанции France Inter заявил, что уровень террористической угрозы в стране продолжает оставаться высоким.

«Сегодня угроза терроризма остаётся во Франции на высоком, крайне высоком уровне», — цитирует Кастанера ТАСС.



По его словам, с 2013 года во Франции были предотвращены 59 терактов, с начала 2019 года — 3.

Он отметил, что задержания «в рамках расследования дел, связанных с радикализацией», происходят практически каждый день.

Ранее премьер Франции Эдуар Филипп сообщил, что в стране будет проведена тщательная проверка сотрудников правоохранительных органов после того, как сотрудник префектуры полиции в Париже убил четверых коллег.