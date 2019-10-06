Во Франции проведут проверку спецслужб после атаки в Париже

Премьер Франции Эдуар Филипп сообщил, что в стране будет проведена тщательная проверка сотрудников правоохранительных органов после того, как сотрудник префектуры полиции в Париже убил четверых коллег.

«Премьер-министр Эдуар Филипп объявил о проведении тщательных проверок спецслужб и «глубокого анализа процедур обнаружения» после атаки на префектуру полиции, в результате которой погибли четыре человека», — говорится в сообщении Le Journal du Dimanche.

3 октября мужчина напал с ножом на полицейских в префектуре полиции Парижа на острове Сите. Напавший был ликвидирован.

В результате произошедшего погибли четыре человека.

На место ЧП приехали президент Франции Эммануэль Макрон и глава французского МВД Кристоф Кастанер.