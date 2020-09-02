Выборы председателя правящей партии Японии запланированы на 14 сентября

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Выборы председателя правящей Либерально-демократической партии Японии официально назначены на 14 сентября.

Об этом пишет Kyodo.

28 августа премьер Японии Синдзо Абэ заявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья.

Он продолжит исполнять обязанности до тех пор, пока не будет выбран его преемник.

По его словам, проблема со здоровьем была под контролем, однако в июне обнаружился рецидив. Речь идёт о язвенном колите, которым Абэ болел с подросткового возраста.

Абэ выразил сожаление, что покинет пост, не достигнув поставленных целей, в том числе в отношениях с КНДР и Россией.

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