ФБР не зафиксировало кибератак на выборы в этом году

Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) и ФБР США не выявили кибератак на электронную инфраструктуру выборов.

«CISA и ФБР не наблюдали кибератак в этом году на базы данных регистрации избирателей или на любые системы, связанные с голосованием», — говорится в совместном заявлении ведомства в Twitter.

Отмечается, что ФБР и CISA активно сотрудничают с федеральными, региональными и муниципальными властями по вопросу безопасности выборов.

Ведомства также призвали американцев обращаться к проверенным источникам информации по вопросу выборов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в рамках общенационального съезда республиканцев официально согласился баллотироваться в президенты от Республиканской партии США.