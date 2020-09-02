ФБР не зафиксировало кибератак на выборы в этом году
- Reuters
«CISA и ФБР не наблюдали кибератак в этом году на базы данных регистрации избирателей или на любые системы, связанные с голосованием», — говорится в совместном заявлении ведомства в Twitter.
Joint Statement from #CISAgov and the @FBI on U.S. Elections #Protect2020pic.twitter.com/TcMBznikhz— Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (@CISAgov) September 1, 2020
Отмечается, что ФБР и CISA активно сотрудничают с федеральными, региональными и муниципальными властями по вопросу безопасности выборов.
Ведомства также призвали американцев обращаться к проверенным источникам информации по вопросу выборов.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в рамках общенационального съезда республиканцев официально согласился баллотироваться в президенты от Республиканской партии США.