Трамп дал официальное согласие баллотироваться в президенты США

Американский лидер Дональд Трамп в рамках общенационального съезда республиканцев официально согласился баллотироваться в президенты от Республиканской партии США, передаёт РИА Новости.

© REUTERS/Kevin Lamarque

«Я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США», — заявил Трамп. Ранее Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом на пост президента США в преддверии ноябрьских выборов. Также Республиканская партия утвердила Майка Пенса в качестве кандидата на пост вице-президента США. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Соперником Трампа станет кандидат от Демократической партии Джо Байден.