Трамп дал официальное согласие баллотироваться в президенты США

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Американский лидер Дональд Трамп в рамках общенационального съезда республиканцев официально согласился баллотироваться в президенты от Республиканской партии США, передаёт РИА Новости.
Трамп дал официальное согласие баллотироваться в президенты США
  • © REUTERS/Kevin Lamarque

«Я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США», — заявил Трамп.

Ранее Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом на пост президента США в преддверии ноябрьских выборов.

Также Республиканская партия утвердила Майка Пенса в качестве кандидата на пост вице-президента США.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Соперником Трампа станет кандидат от Демократической партии Джо Байден.

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