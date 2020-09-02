С 7 сентября Греция открывает границу для российских граждан

С 7 сентября Греция открывает границу для граждан России, на данный момент разрешён въезд до 500 человек в неделю.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное решение семи министров.

Отмечается, что для въезда в Грецию необходим отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель.

Въезд будет возможен только воздушным путём через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

12 августа главы МИД России и Финляндии Сергей Лавров и Пекка Хаависто в ходе телефонного разговора обсудили возможные сроки открытия российско-финляндской границы.