С 7 сентября Греция открывает границу для российских граждан
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное решение семи министров.
Отмечается, что для въезда в Грецию необходим отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель.
Въезд будет возможен только воздушным путём через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.
12 августа главы МИД России и Финляндии Сергей Лавров и Пекка Хаависто в ходе телефонного разговора обсудили возможные сроки открытия российско-финляндской границы.