Лавров обсудил с главой МИД Финляндии сроки открытия границы
- Reuters
«Сергей Лавров и Пекка Хаависто обменялись видением ситуации на российско-финляндском участке госграницы с учётом введённых ограничений на её пересечение, обсудили возможные сроки их снятия», — говорится в сообщении МИД России.
Ранее Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 8 сентября.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал возобновление международного авиасообщения.