Лавров обсудил с главой МИД Финляндии сроки открытия границы

Главы МИД России и Финляндии Сергей Лавров и Пекка Хаависто в ходе телефонного разговора обсудили возможные сроки открытия российско-финляндской границы.

«Сергей Лавров и Пекка Хаависто обменялись видением ситуации на российско-финляндском участке госграницы с учётом введённых ограничений на её пересечение, обсудили возможные сроки их снятия», — говорится в сообщении МИД России.

Ранее Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 8 сентября.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал возобновление международного авиасообщения.