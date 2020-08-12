Лавров обсудил с главой МИД Финляндии сроки открытия границы

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Главы МИД России и Финляндии Сергей Лавров и Пекка Хаависто в ходе телефонного разговора обсудили возможные сроки открытия российско-финляндской границы.
Лавров обсудил с главой МИД Финляндии сроки открытия границы
  • Reuters

«Сергей Лавров и Пекка Хаависто обменялись видением ситуации на российско-финляндском участке госграницы с учётом введённых ограничений на её пересечение, обсудили возможные сроки их снятия», — говорится в сообщении МИД России.

Ранее Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 8 сентября.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал возобновление международного авиасообщения.

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