В РСТ прокомментировали возобновление международного авиасообщения

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал возобновление международного авиасообщения.

«Это, конечно, факт отрадный, тем более что это только начало. Но сам факт, что открывается международное авиасообщение, — это очень неплохо», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, постепенно станет расширяться география по странам, а также по регионам, откуда будут вылеты.

«Это не только и не столько туристические направления, но и деловые полёты, по семейным обстоятельствам — всё то, что связано с обычным авиасообщением», — сказал эксперт.

Со своей стороны, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович в беседе со «Взглядом» выразил мнение, что самым горячим направлением в ближайшее время станет Турция.

«Великобритания, судя по всему, открывается только с двухнедельным карантином, поэтому отдыхать туда вряд ли кто-то поедет. Здесь только рабочие поездки либо по личным делам», — считает он.

Ранее стало известно, что Россия с 1 августа откроет международные рейсы в три государства: Великобританию, Турцию и Танзанию.