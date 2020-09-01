Террористы обстреляли населённые пункты в Алеппо и Латакии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Алеппо и Латакия.

«Зафиксировано три обстрела населённых пунктов Арбих и Басратун (в провинции Алеппо), Бейт-Смайра (в провинции Латакия) со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Гринкевича.

Он также сообщил, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо.

Ранее сообщалось, что российские военные полицейские и турецкие военнослужащие провели в Сирии совместную тренировку по ликвидации боевиков, эвакуации повреждённой техники и помощи пострадавшим.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.