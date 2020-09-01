МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой

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Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод сообщил, что посол России был вызван в датский МИД после инцидента с Су-27 над Балтийским морем.
МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Заявление Кофода опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Дании.

«Мы серьёзно относимся к нарушению Россией воздушного пространства Дании и считаем это неприемлемым. Необходимо, чтобы все стороны, включая Россию, придерживались базовых принципов международного законодательства. Это сообщение было передано сегодня российскому послу», — заявил министр.

Ранее в НАТО сообщили, что Су-27 перехватил американский бомбардировщик В-52Н над Балтийским морем, нарушив воздушное пространство Дании.

Позднее в Минобороны России подчеркнули, что российский Су-27 из состава Балтийского флота не допускал нарушения государственной границы Дании при сопровождении 28 августа бомбардировщика В-52Н ВВС США.

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