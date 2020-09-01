Власти Польши разрешат принимать самолёты из России

Польские власти исключили Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подготовленный правительством список из 44 стран, из которых пока не планируется принимать самолёты.

Так, Польша пока не принимает самолёты, в частности, из Армении, Бразилии, Гибралтара, Израиля, Индии, Испании, Казахстана, Ливии, Ливана, Мальты, Македонии, Намибии, Парагвая, Румынии и США.

Ранее из списка исчезли Китай, Россия и ряд других государств, пишет агентство.

Новое постановление будет действовать с 2 по 15 сентября. При этом запрет на полёты не касается тех самолётов, которые выполняют рейсы с согласия премьер-министра республики.

Ранее стало известно, что правительство Польши намерено исключить Россию и ещё ряд государств из списка тех, с которыми страна запрещает осуществлять авиационное сообщение.

21 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем, и подтвердил установку Москвы на нормализацию отношений с Тбилиси.

Руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Nation News также дал прогноз по восстановлению авиасообщения.