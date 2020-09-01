Посольство России заявило о провокационности учений ВС США в Эстонии

Военные учения Вооружённых сил США в Эстонии с применением реактивных систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ крайне опасны в условиях обострения политической обстановки в данном регионе, отметили в посольстве России в Вашингтоне.

«Обратили внимание на сообщения, в т.ч. в Washington Times с антироссийскими выпадами, и информподдержку в американской прессе проходящих с 1 по 10 сентября манёвров ВС США в Эстонии... Зачем это демонстративное бряцание оружием?... Кто же в действительности нагнетает напряжённость в Европе?» — говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

Там напомнили, что Россия неоднократно предлагала США и их союзникам отвести зоны военных учений от «линии соприкосновения» Россия—НАТО.

Решение провести учения в 110 км от российских границ можно расценивать как провокацию и крайне опасные действия, отметили в посольстве.

«Риторический вопрос: как бы реагировали американцы в случае проведения подобных стрельб нашими военными у границ США?» — поинтересовались в российской дипмиссии.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединённые Штаты намерены увеличить группировку войск в Восточной Европе и передвинуть американские армейские подразделения «ближе к границам России в целях её сдерживания».

Эксперт Российского совета по международным делам Андрей Фролов подчеркнул в комментарии RT, что Пентагон наращивает активность своей стратегической авиации в Европе, чтобы продемонстрировать свою решительность восточноевропейским союзникам по НАТО.