Командующий ВС Саудовской Аравии уволен из-за подозрений в коррупции

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Командующий объединёнными вооружёнными силами Саудовской Аравии Фахд бен Турки Аль Сауд отправлен в отставку на фоне расследования возможных финансовых махинаций в ведомстве, сообщает Саудовское информационное агентство.

«Король принял решение об отправке на пенсию генерал-лейтенанта Фахда бен Турки и начала расследования в его отношении, а также отставке заместителя правителя провинции Эль-Джауф принца Абдель Азиза бен Фахда Аль Сауда», — говорится в тексте указа короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.

Король поручил начать расследование в отношении указанных лиц, а также ряда офицеров и государственных служащих министерства.

В то же время новым командующим ВС назначен замначальника генштаба генерал-лейтенант Мутлак бен Салем аль-Азима.

В марте в Саудовской Аравии задержали более 300 человек по подозрению в коррупции, в том числе восемь сотрудников Минобороны и 29 сотрудников МВД.

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