В Саудовской Аравии задержали более 300 человек по подозрению в коррупции

Саудовское Управление по контролю и борьбе с коррупцией Nazaha сообщило о задержании 298 человек по подозрению в коррупции и присвоении госсредств.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованное саудовским ведомством в Twitter.

«Задержаны 298 человек, они подозреваются в таких преступлениях, как взяточничество, злоупотребление властью, присвоение и растрата госсредств на общую сумму 379 млн риалов ($101 млн)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди задержанных восемь сотрудников Минобороны и 29 сотрудников МВД.

Ранее прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии сообщила о задержании судьи Высшей судебной палаты страны Олега Стерниоалэ по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах.