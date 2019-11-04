В Молдавии задержали судью Высшей судебной палаты страны

Прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии сообщила о задержании судьи Высшей судебной палаты страны Олега Стерниоалэ по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах.

Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook.

«Совместно с сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией 4 ноября были проведены обыски дома и на рабочем месте судьи Высшей судебной палаты Олега Стерниоалэ. Он был задержан на 72 часа», — указывается в заявлении.

Отмечается, что основанием для возбуждения уголовного преследования стали журналистские расследования в отношении имущества судьи. В частности, прокуроры заинтересовались доходами судьи и его родственников, которые в определённый период заработали 7 млн леев, а также сделали приобретения на сумму около 13,8 млн леев.

Ранее вице-премьер правительства России Дмитрий Козак заявил, что Молдавия очистилась от коррумпированного режима, что создаёт возможности для экономического развития страны.