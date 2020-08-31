Россия высылает трёх словацких дипломатов

Посол Словакии Петер Припутен был вызван в МИД России в связи с высылкой трёх российских дипломатов из Братиславы, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

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РИА Новости

Как отмечается, дипломату заявлен решительный протест. В министерстве расценивают этот шаг словацких властей как «противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между странами». Послу объявлено, что Москва, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать трёх дипломатических сотрудников посольства Словакии. Ранее в Министерстве иностранных дел России пообещали зеркально ответить на высылку дипломатов. В Братиславе заявили, что деятельность россиян «противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях».