Абэ и Путин провели телефонный разговор

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Уходящий с поста премьер-министра Японии Синдзо Абэ провёл телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Абэ и Путин провели телефонный разговор
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Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин поблагодарил Абэ за совместную работу и большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

Обе стороны подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению добрососедства между Россией и Японией.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Синдзо Абэ назвал его величайшим премьером Японии.

28 августа Абэ заявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья.

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