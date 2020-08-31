Абэ и Путин провели телефонный разговор

Уходящий с поста премьер-министра Японии Синдзо Абэ провёл телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин поблагодарил Абэ за совместную работу и большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

Обе стороны подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению добрососедства между Россией и Японией.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Синдзо Абэ назвал его величайшим премьером Японии.

28 августа Абэ заявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья.