Абэ и Путин провели телефонный разговор
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Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин поблагодарил Абэ за совместную работу и большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества.
Обе стороны подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению добрососедства между Россией и Японией.
Разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Синдзо Абэ назвал его величайшим премьером Японии.
28 августа Абэ заявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья.