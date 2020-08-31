Трамп назвал Абэ величайшим премьером Японии

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с уходящим с поста японского премьер-министра Синдзо Абэ назвал его величайшим премьером Японии.

«Синдзо вскоре будут знать как величайшего премьер-министра в истории Японии, чьи отношения с США находятся на самой высшей точке», — написал он в Twitter.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео отметил вклад уходящего с поста японского премьер-министра Синдзо Абэ в укрепление отношений Токио и Вашингтона.

28 августа Абэ заявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья.

Он продолжит исполнять обязанности до тех пор, пока не будет выбран его преемник.

По его словам, проблема со здоровьем была под контролем, однако в июне обнаружился рецидив. Речь идёт о язвенном колите, которым Абэ болел с подросткового возраста.