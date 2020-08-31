Трамп назвал Абэ величайшим премьером Японии
- Reuters
«Синдзо вскоре будут знать как величайшего премьер-министра в истории Японии, чьи отношения с США находятся на самой высшей точке», — написал он в Twitter.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео отметил вклад уходящего с поста японского премьер-министра Синдзо Абэ в укрепление отношений Токио и Вашингтона.
28 августа Абэ заявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья.
Он продолжит исполнять обязанности до тех пор, пока не будет выбран его преемник.
По его словам, проблема со здоровьем была под контролем, однако в июне обнаружился рецидив. Речь идёт о язвенном колите, которым Абэ болел с подросткового возраста.