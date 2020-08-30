Помпео отметил вклад Абэ в развитие отношений Японии и США

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Госсекретарь США Майк Помпео отметил вклад уходящего с поста японского премьер-министра Синдзо Абэ в укрепление отношений Японии и США.

«Соединённые Штаты глубоко ценят непреходящий вклад премьер-министра Синдзо Абэ в то, чтобы сделать американо-японские отношения самыми прочными за всю их историю», — цитирует Помпео сайт Госдепа США.

Он отметил, что Абэ продвигал свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.

Госсекретарь также пожелал японскому политику скорейшего и полного выздоровления.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что огорчён уходом Синдзо Абэ с поста премьер-министра Японии.

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