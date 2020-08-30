Помпео отметил вклад Абэ в развитие отношений Японии и США
«Соединённые Штаты глубоко ценят непреходящий вклад премьер-министра Синдзо Абэ в то, чтобы сделать американо-японские отношения самыми прочными за всю их историю», — цитирует Помпео сайт Госдепа США.
Он отметил, что Абэ продвигал свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.
Госсекретарь также пожелал японскому политику скорейшего и полного выздоровления.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что огорчён уходом Синдзо Абэ с поста премьер-министра Японии.