В Канаде число случаев коронавируса достигло почти 128 тысяч

За прошедшие сутки число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Канаде возросло на 267 и достигло 127 940.

globallookpress.com

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны. Отмечается, что общее число жертв COVID-19 увеличилось до 9117 . Ранее власти Канады приняли решение о продлении запрета на въезд в страну для иностранных граждан до 30 сентября.