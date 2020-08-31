В Канаде число случаев коронавируса достигло почти 128 тысяч

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За прошедшие сутки число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Канаде возросло на 267 и достигло 127 940.
В Канаде число случаев коронавируса достигло почти 128 тысяч
  • globallookpress.com

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что общее число жертв COVID-19 увеличилось до 9117 .

Ранее власти Канады приняли решение о продлении запрета на въезд в страну для иностранных граждан до 30 сентября.

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