В Канаде число случаев коронавируса достигло почти 128 тысяч
За прошедшие сутки число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Канаде возросло на 267 и достигло 127 940.
- globallookpress.com
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.
Отмечается, что общее число жертв COVID-19 увеличилось до 9117 .
Ранее власти Канады приняли решение о продлении запрета на въезд в страну для иностранных граждан до 30 сентября.
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