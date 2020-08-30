Митингующие в Берлине скандировали фамилию Путина

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Участники протеста против ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом в Берлине скандировали фамилию российского президента Владимира Путина.
Митингующие в Берлине скандировали фамилию Путина
  • © REUTERS/Christian Mang

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал журналиста Дмитрия Смирнова.

Отмечается, что некоторые участники протеста принесли с собой российские флаги.

По словам одного из протестующих, Путин может «надавить» на президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что полиция Берлина освободила площадь Гроссер Штерн, на которой проходил митинг протестующих против ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

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