Берлинская полиция освободила площадь от митингующих против карантина

Полиция Берлина освободила площадь Гроссер Штерн, на которой проходил митинг протестующих против ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что полиция перешла к активным действиям и стала выносить отказавшихся покинуть митинг на улицу Хофегераллее.

Площадь была зачищена за полчаса, некоторые протестующие обещали вернуться на следующий день.

Ранее берлинская полиция начала вытеснять отказавшихся покинуть акцию митингующих против ограничительных мер, связанных с коронавирусом, с места проведения митинга.