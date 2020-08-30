Полиция в Берлине начала вытеснять протестующих с места митинга
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что после того как участники акции стали расходится, часть митингующих устроила лагерь на площади и отказалась уходить.
Полиция убеждает протестующих покинуть площадь, столкновений и задержаний не происходит.
Ранее более 300 человек были задержаны на акции протеста против связанных с коронавирусом мер в Берлине. В результате столкновений протестующих с полицией у посольства России пострадали семеро полицейских.