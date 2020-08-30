Полиция в Берлине начала вытеснять протестующих с места митинга

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Берлинская полиция начала вытеснять отказавшихся покинуть акцию митингующих против ограничительных мер, связанных с коронавирусом, с места проведения митинга.
Полиция в Берлине начала вытеснять протестующих с места митинга
  • © REUTERS/Christian Mang

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что после того как участники акции стали расходится, часть митингующих устроила лагерь на площади и отказалась уходить.

Полиция убеждает протестующих покинуть площадь, столкновений и задержаний не происходит.

Ранее более 300 человек были задержаны на акции протеста против связанных с коронавирусом мер в Берлине. В результате столкновений протестующих с полицией у посольства России пострадали семеро полицейских.

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