Трамп обвинил членов конгресса в утечке секретной информации
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«Директор Рэтклифф предоставил информацию в комитет (палаты представителей по разведке — RT) и информацию слили», — цитирует РИА Новости слова Трампа на совещании в Техасе.
Он уточнил, что была допущена утечка неверной информации.
Американский лидер добавил, что они не позволят «сливать информацию».
21 августа бывший сотрудник спецназа США был задержан по подозрению в работе на российскую разведку, сообщает пресс-служба американского Минюста.