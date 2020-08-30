Трамп обвинил членов конгресса в утечке секретной информации

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Президент США Дональд Трамп заявил, что члены конгресса виновны в утечках секретной информации с брифингов разведки.
Трамп обвинил членов конгресса в утечке секретной информации
  • © REUTERS/Tom Brenner

«Директор Рэтклифф предоставил информацию в комитет (палаты представителей по разведке — RT) и информацию слили», — цитирует РИА Новости слова Трампа на совещании в Техасе.

Он уточнил, что была допущена утечка неверной информации.

Американский лидер добавил, что они не позволят «сливать информацию».

21 августа бывший сотрудник спецназа США был задержан по подозрению в работе на российскую разведку, сообщает пресс-служба американского Минюста.

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