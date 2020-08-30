В США обеспокоены из-за попыток КНР купить «Мотор Сич»

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Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об обеспокоенности Вашингтона из-за попыток Китая приобрести предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Cич».
В США обеспокоены из-за попыток КНР купить «Мотор Сич»
  • © Wikimedia/Igor Bubin

«Госсекретарь Помпео выразил беспокойство по поводу злонамеренных инвестиций КНР на Украине, что включает усилия Пекина по приобретению «Мотор Cич», — говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Также в ходе разговора стороны обсудили пандемию, ситуацию в Белоруссии и на Украине.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и заместитель государственного секретаря США Стивен Биган обсудили развитие стратегического партнёрства их стран.

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