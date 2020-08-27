Глава МИД Украины и Биган обсудили стратегическое партнёрство

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и заместитель государственного секретаря США Стивен Биган обсудили развитие стратегического партнёрства их стран.
Глава МИД Украины и Биган обсудили стратегическое партнёрство
  • ©kmu.gov.ua

Об этом Кулеба сообщил в своём Twitter.

«Мы подробно обсудили дальнейшее развитие стратегического партнёрства между Украиной и США в области безопасности, энергетики, реформ, торговли и инвестиций», — написал министр.

Он также отметил, что стороны обменялись мнениями по ситуации в Белоруссии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил со Стивеном Биганом в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область урегулирование конфликта в Донбассе, двусторонние отношения и ситуацию в Белоруссии.

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