Глава МИД Украины и Биган обсудили стратегическое партнёрство

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и заместитель государственного секретаря США Стивен Биган обсудили развитие стратегического партнёрства их стран.

Об этом Кулеба сообщил в своём Twitter.

Радий вітати заступника Державного секретаря США Стівена Біґена у Києві. Ми детально обговорили подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною і США в галузях безпеки, енергетики, реформ, торгівлі та інвестицій, а також обмінялися баченням щодо ситуації у Білорусі. pic.twitter.com/npwod6DBO6 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 27, 2020

«Мы подробно обсудили дальнейшее развитие стратегического партнёрства между Украиной и США в области безопасности, энергетики, реформ, торговли и инвестиций», — написал министр.

Он также отметил, что стороны обменялись мнениями по ситуации в Белоруссии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил со Стивеном Биганом в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область урегулирование конфликта в Донбассе, двусторонние отношения и ситуацию в Белоруссии.