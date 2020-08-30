В Латвии завершено голосование на выборах в Рижскую думу

Голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу подошло к концу, согласно данным экзитполов, лидирует список «Для развития / За!» и «Прогрессивные».

Согласно данным экзитпола, которые приводит ТАСС со ссылкой на информагентство ЛЕТА, Латвийское телевидение, Латвийское радио, а также Рижский университет им. Страдыня, список «Для развития / За!» и «Прогрессивные» набирает 26,6%.

На втором месте располагается социал-демократическая партия «Согласие» с 18,9%.

Предварительные результаты выборов станут известны в ночь на воскресенье, 30 августа.

Ранее правительство Латвии одобрило введение санкций в отношении 30 должностных лиц Белоруссии за «фальсификацию результатов президентских выборов» и применение насилия в отношении участников протестов.