Глава МИД Финляндии встретился в Литве с Тихановской
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«Я встретился также с оппозиционным кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Белорусская оппозиция стремится наладить диалог с правительством страны», — написал он в своём Twitter.
Hyvät keskustelut Vilnassa Liettuan ulkoministerin @LinkeviciusL kanssa. Puhuimme mm. Pohjoismaat-Baltia -yhteistyön tärkeydestä. Tapasin myös Valko-Venäjän opposition presidenttiehdokasta Svjatlana Tsihanouskajaa. Valko-Venäjän oppositio etsii dialogia maansa hallituksen kanssa pic.twitter.com/gOE6Yqk4PS— Pekka Haavisto (@Haavisto) August 29, 2020
Хаависто также провёл переговоры с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом по вопросу сотрудничества стран Северной Европы и Балтии.
Ранее Хаависто заявил о необходимости проведения новых президентских выборов в Белоруссии на фоне сложившейся ситуации в республике.