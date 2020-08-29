Глава МИД Финляндии встретился в Литве с Тихановской

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Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в ходе визита в Литву провёл встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
Глава МИД Финляндии встретился в Литве с Тихановской
  • © REUTERS/Vasily Fedosenko

«Я встретился также с оппозиционным кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Белорусская оппозиция стремится наладить диалог с правительством страны», — написал он в своём Twitter.

Хаависто также провёл переговоры с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом по вопросу сотрудничества стран Северной Европы и Балтии.

Ранее Хаависто заявил о необходимости проведения новых президентских выборов в Белоруссии на фоне сложившейся ситуации в республике.

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