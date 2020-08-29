Глава МИД Финляндии встретился в Литве с Тихановской

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в ходе визита в Литву провёл встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

«Я встретился также с оппозиционным кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Белорусская оппозиция стремится наладить диалог с правительством страны», — написал он в своём Twitter.

Hyvät keskustelut Vilnassa Liettuan ulkoministerin @LinkeviciusL kanssa. Puhuimme mm. Pohjoismaat-Baltia -yhteistyön tärkeydestä. Tapasin myös Valko-Venäjän opposition presidenttiehdokasta Svjatlana Tsihanouskajaa. Valko-Venäjän oppositio etsii dialogia maansa hallituksen kanssa pic.twitter.com/gOE6Yqk4PS — Pekka Haavisto (@Haavisto) August 29, 2020

Хаависто также провёл переговоры с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом по вопросу сотрудничества стран Северной Европы и Балтии.

Ранее Хаависто заявил о необходимости проведения новых президентских выборов в Белоруссии на фоне сложившейся ситуации в республике.