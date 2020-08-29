Эксперт оценил заявление Трампа о российской нефти в США

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что из-за демократов, которые выступают против строительства трубопроводов, США приходится закупать нефть у России.

«Причина того, что многие американские компании закупают, например, российскую нефть, заключается не в том, что они физически не могут доставить нефть из других регионов США, а потому что российская нефть обходится дешевле, чем американская. Получается, что американцы добывают в основном сланцевую нефть, она низкосернистая, лёгкая... Она стоит довольно дорого, американским компаниям выгоднее её экспортировать в другие страны, а при этом закупать более тяжёлую, сернистую нефть, потому что американские НПЗ могут переработать даже сложную нефть и получить хороший выход нефтепродуктов», — пояснил Юшков.

Он отметил, что Россия довольно много поставляет нефти в США, потому что по соотношению цены и качества российская нефть подходит американским нефтеперерабатывающим заводам.

«В основном, я думаю, что это политическое заявление, надо в чём-то обвинить демократов. Плюс ещё деловой момент: Трамп действительно ратует за как можно большее расширение инфраструктуры. Потому что это новые рабочие места, соответственно, это свободный переток углеводородов по стране и, соответственно, это нравится его электорату», — заключил эксперт.

Ранее Трамп обвинил демократов в необходимости США закупать нефть у России.

Американский лидер уточнил, что эту проблему можно решить, построив трубопровод через верхушку штата Нью-Йорк.