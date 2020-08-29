Эксперт оценил заявление Трампа о российской нефти в США

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что из-за демократов, которые выступают против строительства трубопроводов, США приходится закупать нефть у России.
Эксперт оценил заявление Трампа о российской нефти в США
  • Reuters

«Причина того, что многие американские компании закупают, например, российскую нефть, заключается не в том, что они физически не могут доставить нефть из других регионов США, а потому что российская нефть обходится дешевле, чем американская. Получается, что американцы добывают в основном сланцевую нефть, она низкосернистая, лёгкая... Она стоит довольно дорого, американским компаниям выгоднее её экспортировать в другие страны, а при этом закупать более тяжёлую, сернистую нефть, потому что американские НПЗ могут переработать даже сложную нефть и получить хороший выход нефтепродуктов», — пояснил Юшков.

Он отметил, что Россия довольно много поставляет нефти в США, потому что по соотношению цены и качества российская нефть подходит американским нефтеперерабатывающим заводам.  

«В основном, я думаю, что это политическое заявление, надо в чём-то обвинить демократов. Плюс ещё деловой момент: Трамп действительно ратует за как можно большее расширение инфраструктуры. Потому что это новые рабочие места, соответственно, это свободный переток углеводородов по стране и, соответственно, это нравится его электорату», — заключил эксперт.

Ранее Трамп обвинил демократов в необходимости США закупать нефть у России.

Американский лидер уточнил, что эту проблему можно решить, построив трубопровод через верхушку штата Нью-Йорк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить