Трамп обвинил демократов в необходимости США закупать нефть у России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что из-за демократов, которые выступают против строительства трубопроводов, США приходится закупать нефть у России.

«А знаете, где вы покупаете вашу энергию? В России. Вы не знали? У вас много судов из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет трубопровод», — цитирует РИА Новости Трампа.

Он отметил, что в Новой Англии самые высокие цены на энергию по всему США.

Американский лидер уточнил, что это проблема также может быть решена строительством трубопровода через верхушку штата Нью-Йорк.

30 июля Дональд Трамп поблагодарил Россию, Саудовскую Аравию и Мексику за достигнутое в апреле соглашение ОПЕК+ по сокращению объёмов нефтедобычи.