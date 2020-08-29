Глава МВД Ливии отправлен в отставку на фоне протестов
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«Отстранить министра внутренних дел Фатхи Башагу от своих обязанностей», — цитирует РИА Новости заявление ПНС.
Отмечается, что в отношении Башагу будет проведено административное расследование.
Причиной его отставки стали заявления главы МВД о демонстрациях в Триполи и нарушениях в отношении протестующих.
Ранее стало известно, что в Евросоюзе приветствуют договорённости о прекращении боевых действий в Ливии, это демонстрирует решимость ливийских лидеров выйти из нынешнего тупика.