Глава МВД Ливии отправлен в отставку на фоне протестов

Короткая ссылка
Министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башагу был отстранён от должности на фоне протестов.
Глава МВД Ливии отправлен в отставку на фоне протестов
  • © REUTERS/Hazem Ahmed

«Отстранить министра внутренних дел Фатхи Башагу от своих обязанностей», — цитирует РИА Новости заявление ПНС.

Отмечается, что в отношении Башагу будет проведено административное расследование.

Причиной его отставки стали заявления главы МВД о демонстрациях в Триполи и нарушениях в отношении протестующих.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе приветствуют договорённости о прекращении боевых действий в Ливии, это демонстрирует решимость ливийских лидеров выйти из нынешнего тупика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить